Ora che il mercato è chiuso, tra le questioni che il presidente del Torino Urbano Cairo dovrà risolvere c'è quella legata al rinnovo di Walter Mazzarri. Il contratto che lega l'allenatore toscano alla società granata ha come scadenza quella del prossimo 30 giugno.



La volontà di Cairo è quella di tenere il tecnico al Torino, considerato anche il buon lavoro fatto nel suo primo anno e mezzo in granata: per questo motivi i due si incontreranno e parleranno per cercare di arrivare a un accordo.