Ivan Ilic è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Torino. La società granata ha infatti trovato l'accordo con il giocatore sia per la durata del contratto che per l'ingaggio. Decisiva anche la volontà del centrocampista serbo di tornare a lavorare con Ivan Juric.



Non è invece ancora stato trovato l'accordo tra il Torino e il Verona: i contatti tra i due ds sono costanti e l'obiettivo di Davide Vagnati è quello di riuscire a trovare un accordo al più presto.