Il Torino ha trovato l'accordo con l'Atletico Mineiro per portare in granata il difensore Gleison Bremer: il club brasiliano ha infatti accettato l'offerta di 2 milioni di euro dei granata per il cartellino del centrale classe 1997. Tutto fatto quindi per il suo acquisto? No, perché la prima scelta per il presidente Urbano Cairo e per il direttore sportivo Gianluca Petrachi è sempre Lucas Verissimo.



Il Torino, dopo aver ufficializzato l'acquisto di Armando Izzo, sta continuando a trattare il difensore del Santos, Bremer arriverà in granata solamente se l'affare Verissimo dovesse saltare.