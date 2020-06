Il Torino vuole anticipare la concorrenza per Mohamed Fares: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la società granata avrebbe presentato alla Spal una prima offerta per il terzino sinistra, offerta che però non sarebbe stata al momento presa in considerazione del club di Ferrara.



La Spal sa che per Fares in estate potrebbe scaturire una vera e propria asta, per questo motivo sta prendendo tempo e al momento ha declinato la prima proposta del Torino.