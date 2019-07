Controriscattato dal Torino che ha scelto di non lasciarlo alla Spal dopo l'ottima stagione e l'Europeo Under 21 alle spalle, il futuro di Kevin Bonifazi non sarà in maglia granata. Il centrale, secondo Tuttosport, piace a Spal, Roma, Fiorentina e Parma, ma anche il Milan ha più volte fatto un pensiero per lui.