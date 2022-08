Nelle ultime ore in casa Torino è scoppiato il caso Sasa Lukic, con il centrocampista che non è stato convocato per la trasferta di questa sera contro il Monza.



Il capitano granata è corteggiato da tempo dalla Roma e proprio l'interesse del club giallorosso è uno dei motivi, insieme al rinnovo di contratto che ancora non è arrivato, che hanno portato alla frattura venutasi a creare nelle ultime ore con la società.