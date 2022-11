Nel mercato di gennaio il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, non sarà solamente impegnato sul fronte acquisti ma dovrà anche cercare di portare a termine alcune operazioni in uscita.



Fra i giocatori da cedere c'è anche Simone Edera. L'attaccante ex Primavera non rientra più nel progetto tecnico del Torino ed è da diverso tempo ai margini della squadra, tanto che in tutta la stagione solamente una volta è stato convocato da Ivan Juric: a gennaio Vagnati cercherà per lui una nuova squadra.