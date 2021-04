Per la partita di lunedì contro il Parma, Davide Nicola dovrà fare a meno per squalifica di due dei suoi centrocampisti titolari: Rolando Mandragora e Simone Verdi. Nel 3-5-2 del Torino sono sicuri di una maglia da titolare Tomas Rincon e Karol Linetty, mentre Sasa Lukic e Daniele Baselli si contendono l'ultimo posto disponibile.



La scelta di Nicola dipenderà dalle condizioni di Baselli, che nelle scorse settimane non era ancora al meglio a causa di una caviglia che gli ha creato qualche problema.