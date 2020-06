C'è l'incognita del rinnovo per Ansaldi. La sua intenzione è di continuare a vestire la maglia del Toro anche nella prossima stagione. Ma, come si legge su Tuttosport, qualsiasi discorso sul contratto verrà rinviato alla fine della stagione: un cruccio ma anche uno stimolo in più per dare il massimo nelle prossime gare e conquistarsi un futuro granata.