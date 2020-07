Nonostante una prestazione negativa nel derby contro la Juventus, Lyanco sarà titolare anche domani quando il Torino affronterà il Brescia. Il difensore gode della stima della società granata ma ora anche da lui si aspetta un salto di qualità.



Lyanco è uno di quei giocatori da cui il Torino vorrebbe ripartire nella prossima stagione anche se le squadre interessate ad acquistarlo non mancano: il Lille, ad esempio, ha fatto un sondaggio per il brasiliano ma il presidente Urbano Cairo al momento non è intenzionato a imbastire una trattativa.