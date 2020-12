La prima operazione in uscita del Torino, non appena la sessione invernale di calciomercato sarà ufficialmente iniziata, potrebbe essere la cessione di Vincenzo Millico: per l'attaccante classe 2000 è infatti arrivata sulla scrivania di Urbano Cairo un'offerta del Frosinone che ha ufficialmente chiesto il giocatore in prestito.



Millico sarebbe inoltre propenso ad accettare l'offerta da parte di un club come quello ciociaro che, attualmente, è impegnato nella lotta per la promozione dalla serie B alla serie A. Nei prossimi giorni l'affare potrebbe essere definito.