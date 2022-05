Che il futuro di Rolando Mandragora sia ancora a tinte granata è meno scontato di quello che poteva sembrare fino a poco tempo fa. Il centrocampista, a causa dell'infortunio al menisco patito negli scorsi mesi, non potrà raggiungere il numero di presenze necessario per far scattare l'obbligo di riscatto a 9 milioni di euro.



Il Torino potrebbe comunque riscattare il cartellino di Mandragora ma versando nelle casse della Juventus 14 milioni. Per questo il presidente Urbano Cairo ha chiesto uno sconto alla Juventus.