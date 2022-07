Dennis Praet è uno dei principali obiettivi del Torino per rinforzare la trequarti ma far tornare alla corte di Ivan Juric il centrocampista belga è tutt'altro che semplice: da settimane il dt Davide Vagnati è al lavoro per trovare un accordo con il Leicester per un nuovo prestito con un diritto di riscatto inferiore ai 14 milioni.



Il Leicester al momento non è però intenzionato ad abbassare le proprie pretese economiche ed è disposto a cedere Praet in prestito ma solamente nel caso in cui venga inserita una clausola per l'obbligo di riscatto a fine stagione.