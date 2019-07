Simone Verdi e Mario Rui sono due degli obiettivi principali del Torino in questa sessione di mercato, ma non sono gli unici calciatori del Napoli che la società granata sta seguendo: tra i giocatori partenopei corteggiati da Massimo Bava c'è anche Orestis Karnezis.



Il Torino è alla ricerca di un portiere di riserva, dopo che a Salvador Ichazo non è stato rinnovato il contratto: l'estremo difensore greco piace ai granata ma piace anche Carlo Ancelotti che lo vorrebbe tenere al Napoli. Proprio la volontà dell'allenatore azzurro sta ora ostacolando la trattativa.