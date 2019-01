Tra i calciatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato c'è anche il giovane attaccante moldavo Vitalie Damascan. Nella prima parte di questa stagione il centravanti non è mai sceso in campo con la squadra di Walter Mazzarri e in totale ha collezionato solamente tre presenze con la Primavera.



Per Damascan si è però ora mossa il Cosenza, squadra che milita nel campionato di serie B, che è alla ricerca di un nuovo giocatore da aggiungere alla prorpia rosa per rinforzare il reparto offensivo.