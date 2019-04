Dopo nove anni e mezzo, al Torino si sta per chiudere l’era Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo dovrebbe accasarsi alla Roma ma, anche se la trattativa con i giallorossi dovesse clamorosamente sfumare, di certo non resterà alla corte di Urbano Cairo. Troppo ampio lo strappo con il presidente granata per essere ricucito. È così che in casa Torino si guarda già al futuro e il principale candidato al ruolo di nuovo ds è Massimo Bava, l’attuale Responsabile del Settore giovanile che, negli ultimi anni, ha fatto rinascere il vivaio granata portando la Primavera di nuovo ai vertici d’Italia.



NUOVO DS A FINE STAGIONE - L’eventuale promozione di Bava, così come l’addio di Petrachi, arriverà solamente a campionato finito: dopo le dichiarazioni di Cairo degli scorsi giorni e la replica del direttore sportivo avvenuta ieri ora l’obiettivo in casa granata è calmare le acque perché in queste ultime cinque giornate di campionato il Torino si giocherà molto, troppo per essere disturbato dai problemi a livello dirigenziale. La squadra di Walter Mazzarri è al momento settima in classifica ma il quarto posto è a soli tre punti di distanza e con la sfida con il Milan alle porte sognare è lecito. Ma per far trasformare il sogno in realtà serve la massima tranquillità. LE ALTERNATIVE A BAVA - Se Bava, come detto, è il grande favorito al ruolo di nuovo direttore sportivo del Torino, ad oggi non si possono scartare del tutto le altre ipotesi: Daniele Faggiano del Parma, Davide Vagnati della Spal restano sullo sfondo, così come le ipotesi Walter Sabatini e Carlo Osti. Quello che invece sembra essere certo è che queste saranno le ultime settimane da direttore sportivo del Toro di Gianluca Petrachi.