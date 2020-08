Spunta un nome nuovo, un giocatore che il Torino aveva già cercato nel mercato di gennaio. Si tratta di Milan Badelj (31 anni), centrocampista della Lazio che nell’ultimo campionato ha giocato nella Fiorentina in prestito, ma senza avere il posto fisso (lachini gli ha preferito Pulgar). Così si legge nell’edizione odierna di TuttoSport. Il nazionale croato non è stato riscattato dal club viola che ha deciso di non pagare 5 milioni di euro concordati a suo tempo con Lotito. Via intermediari, il Toro ha provato a chiederlo alla Lazio in prestito con diritto, ma Tare (ds biancoceleste) per ora ha detto no. Solo con 4-5 milioni di euro pronta cassa i granata potrebbero portarlo a casa, al momento.