L'ipotesi di un arrivo di Martin Caceres al Torino è già tramontata. Il difensore uguagliano è in scadenza di contratto con la Fiorentina e negli scorsi giorni gli agenti del difensore lo avevano proposto alla società granata: quasi immediatamente, però, il dt Davide Vagnati ha fatto sapere che il Torino non è interessato al giocatore.



Dopo un rapido consulto con il tecnico Ivan Juric, infatti, il Torino ha infatti deciso di non portare avanti la trattativa.