Torino-Cagliari 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 40’ p.t. Nandez (C), 24’ s.t. Zaza (T)



Assist: 24’ s.t. Belotti (T)



Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (14’ s.t. Verdi); De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina (34’ s.t. Laxalt); Falque (1’ s.t. Zaza), Ansaldi; Belotti. All. Mazzarri.



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli (37’ s.t. Klavan), Pisacane, Pellegrini; Nandez (29’ s.t. Castro), Cigarini, Ionita; Nainggolan (35’ s.t. Rog); Simeone, Joao Pedro. All. Maran.



Arbitro: Fabbri



Ammoniti: 20’ p.t. Mazzarri (T), 11’ s.t. Nainggolan (C), 22’ s.t. Ansaldi (T), 28’ s.t. Ceppitelli (C), 33’ s.t. Cigarini (C), 46’ s.t. Rincon (T)