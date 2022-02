Torino-Cagliari 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 22’ p.t. Bellanova (C), 9’ s.t. Belotti (T), 18’ s.t. Deiola (C)



Assist: 22’ p.t. Grassi (C), 9’ s.t. Pjaca (T), 18’ s.t. Pavoletti (C)



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Vojvoda (24’ s.t. Singo), Lukic (40’ s.t. Ricci), Pobega, Ansaldi; Pjaca (40’ s.t. Seck), Brekalo (24’ s.t. Sanabria); Belotti (34’ s.t. Pellegri). All.: Juric



Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato ( 45’ s.t. Ceppitelli), Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro (15’ s.t. Pavoletti), Joao Pedro. All.: Mazzarri



Arbitro: Volpi di Arezzo



Ammoniti: 40’ p.t. Lovato (C), 6’ s.t. Pobega (T), 29’ s.t. Goldaniga (C), 45’ s..Pavoletti (C), 46’ s.t. Singo (T), 48’ s.t. Dalbert (C)