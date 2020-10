Torino-Cagliari 2-3 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 4’ p.t. Belotti rig. (T), 12’ p.t. Joao Pedro (C), 19’ p.t. Simeone (C), 5’ s.t. Belotti (T), 28’ s.t. Simeone (C)



Assist: 12’ p.t. Walukiewicz (C), 19’ p.t. Nandez (C), 5’ s.t. Bonazzoli (T)



Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda (34’ s.t. Singo), Nkoulou, Lyanco, Rodriguez (43’ s.t. Murru); Meité (34’ s.t. Verdi), Rincon, Linetty (43’ s.t. Ansaldi); Lukic; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo.



Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog (45’ s.t. Klavan); Sottil (38’ s.t Ounas), Joao Pedro (38’ s.t. Caligara); Simeone (31’ s.t. Pavoletti). All. Di Francesco.



Arbitro: La Penna di Roma



Ammoniti: 31’ p.t. Rincon (T), 31’ p.t. Rog (C), 44’ s.t. Pavoletti (C)



Espulsi: Milinkovic-Savic dalla panchina (T)