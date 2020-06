Alla fine del campionato mancano ancora diverse partite ma i dirigenti del Torino si stanno già muovendo per costruire la squadra per la prossima stagione. Tra i principali obiettivi c'è l'attaccante del Cagliari Joao Pedro, che piace però anche a diverse altre società.



Per cercare di battere la concorrenza, il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati hanno fissato un incontro con i dirigenti rossoblù per sabato, quando Torino e Cagliari si affronteranno sul campo. Prima della partita ci sarà però anche il tempo di parlare di mercato.