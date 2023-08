Torino-Cagliari (lunedì 21 agosto con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A.

Juric lancia Bellanova sulla fascia destra.

Dall'altra parte Ranieri dovrebbe far partire dalla panchina i nuovi acquisti Jankto, Azzi e Shomurodov.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Radonjic. All. Juric.



CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Luvumbo, Oristanio; Pavoletti. All. Ranieri.