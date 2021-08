Sembrava fatta per lo scambio tra Torino e Cagliari che avrebbe dovuto portare Sebastian ​Walukiewicz sotto la Mole e Armando Izzo in Sardegna: la fumata bianca, invece, non c'è ancora e ora la trattativa rischia addirittura di saltare.



La società rossoblù non sembrerebbe infatti del tutto convinta di privarsi del giovane difensore polacco e, allo stesso tempo, neppure Izzo sarebbe convinto della destinazione: per questo per il momento l'affare non è ancora andato in porto: nuovi aggiornamenti tra le parti sono però previsti nei prossimi giorni.