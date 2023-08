Di seguito i principali episodi da moviola di Torino-Cagliari, match della 1a giornata di Serie A in programma oggi alle 18.30 e visibile in diretta TV su Dazn.



TORINO – CAGLIARI Lunedì 21/08 h. 18.30

COSSO

DI GIOIA – RASPOLLINI

IV: GHERSINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: GUIDA



57' - Contatto in area del Torino far Schuurs e Luvumbo, che cade. Contatto leggero, l'arbitro lascia correre, timide proteste del Cagliari.