Nelle ultime ore si è parlato del possibile scambio di portieri tra il Torino e il Cagliari, con Salvatore Sirigu destinato al club sardo e Alessio Cragno a quello piemontese. A oggi, però, sembra improbabile che l'operazione possa essere portata a termine.



Sirigu è sì in uscita dal Torino ma al Cagliari non sono disposti a cedere Cragno per un estremo difensore di grande qualità ma di 33 anni. Difficilmente quindi Cragno si trasferirà sotto la Mole.