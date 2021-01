Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile scambio di attaccanti tra il Torino e il Cagliari: la società granata era interessata a Leonardo Pavoletti e, per averlo, sarebbe stata pronto a offrire come contropartita tecnica Simone Zaza, che non rientrava più nei piani di Marco Giampaolo. Con il cambio in panchina e l'arrivo di Davide Nicola sono però cambiati anche i piani sul mercato.



Zaza è ora di nuovo al centro del progetto del Torino, come dimostra il fatto che a Benevento sia tornato titolare (e in quella partita ha anche ripagato la fiducia avuta con una doppietta): Urbano Cairo e Davide Vagnati hanno quindi deciso di abbandonare la trattativa.