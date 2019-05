Non usa mezzi termine il presidente del Torino, Urbano Cairo, per esprimere la propria opinione sulla Super Champions. Direttamente da Madrid, dove si è tenuta la riunione tra le Leghe europee, il massimo dirigente granata ha attaccato il presidente della Juventus, nonché presidente dell'Eca, Andrea Agnelli.



"​Ha parlato per pochissimi minuti e non ha detto nulla. Ha detto “noi rappresentiamo tutti”, ma dice una cosa e ne fa esattamente un’altra. Si tratta di una cosa molto grave" ha dichiarato Cairo riferendosi appunto ad Agnelli. ​“Il problema è che l’Eca non è rappresentativa dei suoi 109 club. Serve un nuovo sistema decisionale all’Uefa, oggi c’è poca democrazia e la commissione che propone le modifiche ha la maggioranza di rappresentanti dell’Eca. Vogliamo difendere i campionati e Tebas è la persona giusta" ha poi continuato il presidente del Torino ai microfoni di Sky.