A margine del Gazzetta Night, il presidente del Torino Urbano Cairo, nonché editore proprio de La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare dell'ipotesi Super Champions promossa da Andrea Agnelli, in quanto presidente dell'ECA, oltre che della Juventus.



“Quelle che erano le paure della vigilia sono confermate, anzi forse il quadro è ancora peggiore - ha dichiarato Cairo - Dobbiamo tenere alta la guardia sopratutto perché la maggioranza dei club è contraria a queste riforme. Con una Superlega o Super Champions si rischia di andare verso un calcio per pochissimi club, quei 14 o 20 che sono già ricchissimi e lo diventeranno sempre più. Senza contare che questi club verranno invitati per diritto divino e non dovranno competere come le altre. Questo è il contrario al bello del calcio, al sale del calcio. Gli inviti sarebbero una cosa iniqua così come quella di togliere i weekend ai campionati per far spazio alla nuova Champions, una decisione che andrebbe contro i tantissimi tifosi che possono tifare la loro squadra solo nei fine settimana perché il martedì e mercoledì lavorano".