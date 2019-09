Walter Mazzarri presto potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Torino. Ad annunciarlo è stato direttamente il presidente granata Urbano Cairo dal Festival dello Sport di Trento: "​Mazzarri è molto bravo, un grande allenatore, scrupolosissimo, attento al dettaglio. Credo sia il momento per il rinnovo del suo contratto". Ricordiamo che l'attuale contratto che lega l'allenatore toscano alla società granata scadrà il prossimo 30 giugno. ​



Sempre dal Festival dello Sport di Trento, Cairo ha anche parlato del buon inizio di stagione della squadra granata e dell'inserimento nel gruppo di Simone Verdi: "Bisogna rimanere con i piedi per terra. Il Torino è già molto forte e Verdi è un valore aggiunto. Gli allenamenti di Mazzarri sono diversi, serve tempo di adattamento per lui, i tempi di inserimento non li ho inventati io, può servire anche un mese".



Infine su Belotti: "​In Nazionale ha fatto benissimo con due gol. L'ho visto benissimo anche come è entrato in campo con la Fitnlandia. È in grande forma".