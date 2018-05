Nessuna volontà di cedere Andrea Belotti, almeno per ora. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare del futuro dell'attaccante granata a margine del premio Guido Carli, nella Sala Regina di Montecitorio. E, una volta di più, ha ribadito la sua posizione: "Il Gallo è un nostro calciatore e vogliamo tenercelo. Non c'è nessuna trattativa in corso". Parole chiare e dirette al Milan, che ha individuato nell'ex Palermo il profilo giusto con cui rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.