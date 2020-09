"Izzo è un giocatore importante per noi, non lo lasceremo andar via a cuor leggere" ha dichiarato quest'oggi Urbano Cairo a margine della riunione di Lega. Una frase che si può tradurre con l'intenzione di non concedere sconti alle pretendenti del difensore.



Tra le squadre interessate a Izzo ci sono Inter e Lazio, il prezzo richiesto dal Torino per il cartellino del difensore è 25 milioni di euro.