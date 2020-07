La Fiorentina è la società che più di ogni altra sta seguendo con estremo interesse Andrea Belotti. Per acquistare l'attaccante del Torino un tentativo era già stato fatto la scorsa estate ma Urbano Cairo non volle neanche aprire la trattativa.



Il presidente granata anche adesso non sembra intenzionato a intavolare una discorso con Rocco Commisso riguardo alla possibile cessione del Gallo: l'intenzione di Cairo è infatti quella di trattenere il proprio capitano. Una trattative per Belotti si potrà aprire solamente di fronte a una cifra monstre: la richiesta del Torino è di 70 milioni di euro.