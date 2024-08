Torino, Cairo: "Bellanova? Non rifaccio l'errore di Belotti. Rifiutati 14 milioni per Zapata, due colpi in arrivo"

Getty Images

La cessione di Raoul Bellanova all'Atalanta ha scatenato i tifosi del Torino che, ancora una volta, hanno puntato il dito contro il presidente Urbano Cairo che però ai microfoni di Tuttosport ha scelto di difendersi e motivare la cessione dell'esterno e ribadendo l'ambizione del suo progetto.Già nelle settimane passate il suo agente mi aveva comunicato una certa irrequietezza da parte di Bellanova. Dopo l’Europeo si aspettava delle offerte. Non a caso, quando gli è stata prospettata la possibilità di andare all’Atalanta ha subito detto sì".

"L’ho detto e ripetuto più volte. Io sono stato felicissimo che Buongiorno sia rimasto, però tenere un calciatore contro la sua volontà è un errore: l’ho commesso in passato con Nkoulou e Belotti e non ho nessuna intenzione di ripeterlo perché sappiamo che alla lunga certe scelte si trasformano in un boomerang""Per Zapata è arrivata un’offerta da 14 milioni, ma l’abbiamo respinta perché Duvan è attaccatissimo alla nostra maglia e voleva restare con noi. Non a caso, Vanoli ha consegnato a lui la fascia di capitano"

"Preferisco non parlare di un giocatore che non è ancora nostro. Posso dire che è un buon elemento, che ha qualità importanti e che lo seguivamo già l’anno scorso. Per quanto riguarda Bellanova, all’inizio faticò un po’ e ci fu anche chi lo fischiò, però è stato giusto puntare su di lui, che ci ha ripagato in pieno della fiducia ricevuta"."Se analizziamo il mercato, ci accorgiamo che non vende solo il Toro, eh. Perfino il Bologna, che nella passata stagione si è qualificato per la Champions League, o l’Atalanta, che in questo momento rappresenta certamente un modello, hanno ceduto giocatori importanti".

- "Non se ne può fare sempre una questione di soldi. Ho speso 25 milioni per Verdi e sapete come è andata a finire. Abbiamo comprato gente come Bremer, Bruno Peres, Maksimovic, Lukic, tanto per fare qualche nome, spendendo complessivamente la metà di quanto è costato Verdi: non mi sembra che si siano rivelati giocatori modesti..."."E infatti arriveranno ancora i due difensori che mancano. Se dovesse esserci un’uscita, non escludo l’ingresso di un giovane di prospettiva, un elemento da far crescere con noi".

"Qualche perplessità c’era. Poi le sue indecisioni ci hanno spinto a virare su Borna Sosa, che seguivamo dall’anno scorso"."Il mercato non è ancora finito e in ogni caso non dimentichiamo che nell’estate del 2023 abbiamo speso una trentina di milioni per Vlasic, Bellanova, Zapata, Lazaro, Tameze e Sazonov vendendo solo Singo per dieci milioni. E nel Toro di tasca mia ho messo 72 milioni al netto di tutte le entrate..."