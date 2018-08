Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato una dichiarazione inequivocabile a NapoliMagazine.Com: “Belotti al Napoli? Non ho mai sentito nessuno”. Tono sicuro, che non lascia spazio ad imminenti ipotesi di mercato, a poco più di 10 giorni dalla chiusura del mercato. Belotti è un giocatore apprezzato dal Napoli, ma una vera e propria trattativa al momento non è ancora iniziata. Le parole rilasciate da Cairo confermano quanto appreso da calciomercato.com: il Napoli non si è ancora mosso per il Gallo e difficilmente lo farà in questa finestra di mercato.