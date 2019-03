Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna:"Io non voglio sponsorizzare Belotti, ma lo fa da solo con gol e grandi partite. Ha una gran forza fisica, ma c'è un mister che deve fare le scelte. Spero che terrà in considerazione il giocatore. Al momento è focalizzato con il Torino. Mihajlovic? Provo molta simpatia per lui, lo incrocio volentieri, non ci sentiamo dall'esonero. Ci rimasi male, le cose andarono meno bene e feci le mie scelte".