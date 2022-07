A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato dell'addio di Andrea Belotti: "Dispiace al di là del fatto che sia andato via a zero. E’ stato capitano per sette anni".



Il presidente del Torino ha poi parlato anche della trattativa con il Milan di ormai cinque anni fa. "Nel 2017, quando il Milan chiese Belotti, disse “ti possiamo dare un prestito con eventuale obbligo di riscatto a determinate condizioni” e non lo vendetti. Non rifiutai le cifre che si leggono".