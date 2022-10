Intervistato da Sky Sport il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato dell'addio di Belotti confermando che la sua assenza non sta pesando.



BELOTTI? - "La scorsa stagione a questo punto avevamo fatto 8 gol con attaccanti e trequartisti e adesso ne abbiamo fatti 7, quindi non c'è differenza. Non ci manca Belotti, semmai ci manca il contributo di esterni e centrocampisti come gol. Quindi a noi sta mancando il contributo degli altri reparti. Non è questione di trequartisti che non riescono a segnare".