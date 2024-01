Torino, Cairo: 'Buongiorno al Milan? No, non lo voglio vendere'

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1: "Il Toro è l'attività che mi costa di più. C'è stato un periodo che avevamo bilanci positivi, poi dopo il Covid le cose sono molto peggiorate. Ma questo è successo a livello mondiale. Non è detto che nel calcio non guadagni, se fai calcio bene, prendi e sviluppi i giovani, poi a un certo punto li vendi..."



Cairo ha parlato del futuro di Buongiorno: "Se vendo Buongiorno al Milan? No, no. Abbiamo rinnovato il contratto fino al 2028. Non lo voglio vendere, non se ne parla. Lui vuole rimanere al Torino, io lo voglio tenere. Punto. Buongiorno sta crescendo moltissimo. Colombo è un bel giocatore ma non voglio vendere Buongiorno"



Poi è tornato sulla mancata cessione di Belotti, poi andato via a parametro zero: "Io non ho mai ricevuto un'offerta per Belotti da 100 milioni, lui aveva una clausola da 100 milioni, nessuno ci è mai arrivato. Ma nessuno mi ha mai offerto anche 50 milioni. Al massimo è stato 20 milioni".