Al sorteggio dei calendari della serie A 2019/2020 è presenta anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, che, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: "Ci speravo in un inizio così, anche se radunandoci il 4 giugno i programmi sono un po' cambiati. Giovedì la squadra ha fatto una buonissima gara contro il Debrecen, adesso è importante fare altrettanto bene al ritorno".



Poi sul mercato del Torino: "Per quel che riguarda il mercato ho detto ben undici no per i nostri giocatori, per noi era importante mantenere la stessa squadra. Aver tenuto la rosa con un allenatore come Mazzarri è un grande valore aggiunto. Verdi? Non è giusto parlare di giocatori altrui, il nostro obiettivo è comunque quello di prendere un attaccante di piede destro che possa giocare a sinistra. Abbiamo tempo fino a fine agosto, vediamo chi sarà".