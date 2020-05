Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, per parlare della possibile ripresa del campionato: "Da quando è iniziata la pandemia, tutte le sere vado al Corriere e rimango là fino a quando chiude il giornale. Io non faccio nulla, sto vicino al direttore".



SUL CALCIO - "Ora sembra ci sia la data, così come il protocollo. Il tema vero è che ora i giocatori, fermi da due mesi e mezzo, dovranno riprendere, è molto faticoso, c'è il rischio infortuni. E' una cosa complicata, il calcio è uno sport di contatto, pensate al calcio d'angolo... Ho votato come gli altri per la ripresa, ma qualche dubbio ce l'ho. Io sono uno che si uniforma al volere della maggioranza".



SULLA GERMANIA - "Non è un grande spettacolo, ma probabilmente si giocherà a porte chiuse anche nel prossimo campionato. Se andiamo avanti fino al 20 agosto, dedicheremo tutto il tempo a questo campionato. Ma il prossimo? Mi sembra tutto molto complicato. Ai giocatori vuoi non dare 3 settimane di vacanza? Almeno 2-3 settimane devono averle, oltre a un mese per ricominciare. Vorrebbe dire iniziare a ottobre, abbiamo anche gli Europei".



SUI PLAYOFF - "Se il campionato non può ripartire, che senso ha fare i playoff?".