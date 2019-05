Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai granata per 3-1 con la Lazio.



Queste le sue parole: ""Abbiamo fatto tanti punti, 63, negli ultimi quattordici anni soltanto una volta è capitato che non bastassero per l'Europa. E' capitato soltanto una volta. Rimane la cosa di aver fatto tanti punti, un record per il Toro, questo è un fatto molto positivo, anche con delle bellissime partite e delle bellissime vittorie. Abbiamo battuto squadre importanti. Inoltre la squadra è cresciuta molto, ad oggi saremmo terzi nel girone di ritorno. Abbiamo valorizzato la rosa, ci sono state tante sorprese e tantissime conferme: Sirigu, Belotti che è tornato il nostro, Rincon, Izzo, Baselli, Iago Falqué, lo stesso Zaza è cresciuto molto. Tutto questo grazie a Mazzarri, che ha fatto benissimo, dando compattezza alla squadra e un gioco. Complimenti a lui, la squadra e lo staff. Da qui dobbiamo ripartire consolidandoci e provando a far meglio il prossimo anno".



SU MORETTI - "Emiliano è un grandissimo. Ho indossato anch'io la sua maglia, ci tenevo a fare l'uomo-sandwich per lui. E' un ragazzo eccezionale, ha fatto sei splendidi anni con noi. Ora resta con noi come dirigente. Prima scherzando con lui e i suoi bambini, gli ho detto che resterà qui a lavorare, non andrà in vacanza".