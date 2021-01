Gian Piero Ventura non tornerà al Torino in viste di direttore tecnico. Negli scorsi giorni si era susseguiti varie voci a riguardo di un possibile ritorno dell'ex allenatore ma, questa volta, con un ruolo a livello dirigenziale: voci che sono state ora smentite dal presidente Urbano Cairo.



"Con Ventura ho mantenuto un rapporto personale molto buono, lo considero un bravissimo allenatore ma non ho mai pensato a lui come direttore tecnico o in qualità di dirigente. Il ritorno come dirigente è qualcosa che non ho mai pensato di fare" ha dichiarato lo stesso Cairo durante la conferenza stampa di presentazione di Davide Nicola.