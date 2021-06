Gleison Bremer non lascerà il Torino in questa sessione di mercato. Il difensore brasiliano è infatti uno dei giocatori ritenuti incedibili dal presidente Urbano Cairo, che ha intenzione di respingere tutte le eventuali offerte che arriveranno per il numero 3.



Ma non solo, il Torino sta inoltre pensando anche a rinnovare il contratto di Bremer. Nei prossimi giorni la trattativa per il prolungamento del difensore potrebbe entrare nel vivo.