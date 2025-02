Torino, Cairo: "Compensata la sfortuna di Bologna. Vinto contro un Milan che ha una squadra importante"

Il presidente del Torino,ha parlato all'Ansa al termine della partita vinta contro il Milan commentando sia i tre punti ottenuti, sia i singoli con Milinkovic-Savic, Gineitis e i nuovi acquisti sugli scudi."Una vittoria meritata, voluta, contro il Milan che è una squadra importante. A parte il gol, che è un colpo di fortuna, nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti su cui è stato bravo Maignan. Nella ripresa immediatamente dopo la rete del Milan riuscire ad andare in vantaggio di nuovo... Direi bene. Ho visto una squadra molto determinata a portare a casa la vittoria, volevamo compensare la sfortuna di Bologna".

"Biraghi ha tenuto più di tutti, Elmas l'ho visto bene, duetta benissimo con Vlasic. E direi molto bene anche Casadei"."Un ragazzo in gamba, fortissimo, con un bel sinistro"."Ho letto che oggi raggiunge i quattro rigori parati da Donnarumma. Non voglio che lo batta perché significa che ci danno altri calci di rigore e non si sa mai"."Bene lui, bene Coco, bene Maripan, ho già detto di Biraghi. Era partito molto bene anche Pedersen, poi ha causato il calcio di rigore purtroppo. Lazaro sta facendo sempre buone partite. E anche chi è entrato ha dimostrato di avere voglia di vincere".

"E' un giocatore fortissimo, il mister era contento. Deve ritornare in condizione, ma ha qualità. Avere un centrocampo con Ricci, Casadei, Ilic, Gineitis. Tutti forti e giovani".