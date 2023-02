Urbano Cairo ha parlato dopo Torino-Udinese. "Lukic al Fulham? Mi è dispiaciuto molto, ma l’avremmo perso a zero. Come Belotti in passato, non avrebbe mai firmato. L'abbiamo sostituito con Ilic, su di lui ho ascoltato il consiglio di Juric. E’ stato l’investimento più importante della Serie A nella finestra di gennaio. Sono arrivati anche Vieira, che aveva già lavorato con il mister, e Gravillon, che ha un bel potenziale“.