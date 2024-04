Torino, Cairo: 'Derby? Mi aspetto che i miei giocatori diano l'anima'

, capitanati dal nostro mister". Così, ai microfoni di Torino Channel, si è espresso alla viglia del derby della Mole numero 208.Cairo spera domani di poter festeggiare quella che sarebbe la sua seconda vittoria in una partita contro la Juventus da quando è presidente del Torino (la prima e unica finora è datata 2015). A spingere la formazione granata alla ricerca di una vittoria ci sarà uno stadio pieno, in queste ore sono stati infatti venduti anche gli ultimi biglietti: "C'è uno stadio straordinario, pieno in ogni ordine di posti, saremo in 27/28.000 persone. E poi se la partita che giocheremo sarà grande, se c'è la prestazione, tutto arriverà di conseguenza", ha proseguito il massimo dirigente granata.

Cairo oggi è stato ospite del Liceo Ancina di Fossano: proprio la cittadina in provincia di Cuneo vedrà passare una delle tappe iniziali del Giro d'Italia, Giro che passerà anche da Superga il 4 maggio, il giorno dell'anniversario della tragedia del Grande Torino. "Il Giro d’Italia torna a Fossano e mi fa molto piacere. Il 4 maggio, con la partenza del Giro, sarà una giornata unica. La maglia rosa, nel colletto, ricorderà i campioni del Grande Torino", ha concluso Cairo nel suo intervento.