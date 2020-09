Non bastano neanche 50 milioni di euro per convincere Urbano Cairo a cedere Andrea Belotti. Negli ultimi giorni il Tottenham Hotspur ha infatti effettuato alcuni sondaggi per il centravanti del Torino ma il presidente granata ha ribadito che non è in vendita.



Belotti è uno dei giocatori dai quali il Torino vuole ripartire dopo l'ultima deludente stagione: quando la sessione di mercato sarà conclusa ripartirà anche la trattativa per il rinnovo del contratto del centravanti.