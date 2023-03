Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto all'evento Passione Gazzetta e ha fatto il punto anche sulla stagione della squadra granata:



"Per quanto riguarda il Toro siamo di poco avanti rispetto allo scorso anno. Abbiamo fatto buone partite e ne mancano ancora 11, quindi bisogna vedere come andranno. Saranno 11 finali da giocare, per vedere poi dove ci posizioneremo".