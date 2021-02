Davide Nicola è alla guida del Torino da poco più di un mese, un tempo che gli è però stato sufficienza per far invertire la rotta alla propria squadra e conquistare la fiducia dei tifosi. Ma non sono, l'allenatore ha anche conquistato Urbano Cairo che, al momento, sta valutando l'ipotesi di rinnovargli il contratto.



Nelle cinque partite disputate, Nicola ha raccolto quattro pareggi e una vittoria: un totale di sette punti che hanno permesso al Torino di lasciare la zona retrocessione e portarsi a cinque punti distanza dal terzultimo posto, attualmente occupato dal Cagliari.